Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, какая задача стоит перед второй команды «Зенита» в матчах ПФЛ. Результат не требуется любой ценой.

Никто никогда нам такой задачи не ставил. Вспомните — весной мы играли неплохо, собрали немало очков. Стояла бы задача любой ценой сохранить прописку в ФНЛ, мы не отдавали бы Маркина и Мостового. Так и сейчас — от нас не требуют результата», — приводит слова Радимова «Бобсоккер».

При этом, Радимов отметил, что выходя на каждый матч, «Зенит-2» хочет выигрывать, поэтому будет стремиться занять первое место. Не важно, сколько лет и в каком состоянии — всегда играть на победу.

Другой вопрос, что мы, выходя на каждый матч, хотим выигрывать, поэтому, конечно, будем стремиться занять первое место. Не важно, сколько тебе лет и в каком ты состоянии — надо всегда играть на победу.