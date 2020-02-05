Федерация спорта Шанхая выпустила официально отменило проведение всех крупных спортивных соревнований. Организация выступила с соответствующим заявлением, что больших соревнований на территории региона не будет до тех пор, пока не будет ликвидирована эпидемия коронавируса.

Таким образом, официально отменен Гран-при Китая. В ФИА пока не делали официальныйх заявлений касательно данной ситуации.

Также было отменено проведение Гран-при Китая в чемпионате «Формулы Е».

Отметим, что старт сезона в «Формула-1» назначен на 15 марта. Именно тогда пройдет Грна-при Австралии. Победитель чемпионата мира в рамках этой дисциплины являются Льюис Хэмилтон.