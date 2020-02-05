Президент UFC Дана Уайт рассказал, что в скором времени состоится реванш чемпион полулегкого дивизиона австралийца Алекса Волкановски и американца Макса Холлоуэя.

По словам Уайта, очень скоро UFC организует этот бой.

«Сейчас мы над этим работаем», – добавил Уайт, слова которого приводит bjpenn.com.

Напомним, 14 декабря на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе Алекс Волкановски одержал победу над Максом Холлоуэем единогласным решением судей и забрал пояс чемпиона в полулегком дивизионе. В этом же утрнире Камару Усман защитил от Колби Ковингтона пояс в полусреднем дивизионе, а Аманда Нуньес победила Жермейн де Рандами в титульном поединке за пояс в легчайшем весе.

Отметим, ранее Холлоуэй трижды защищал титул в полулегком весе.