Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов стал главным тренером ФК «Рига» из Латвии. Об этом сообщил исполнительный директор «Риги» Роман Лаюкс.

«Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу — это конфиденциальная информация», — цитирует Лаюкса Sport24.

Отметим, что «Рига» стала чемпионом Латвии с 66 очками в 32 турах

Прежним клубом Кононова был «Спартак». 53-летний тренер принял красно-белых в ноябре 2018. Вместе с Кононовым «Спартак» добился пятого места в РПЛ, а также не смог преодолеть пробиться в групповой этап Лиги Европы.