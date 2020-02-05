Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти рассказал о своих планах на будущее.

По словам Спаллетти, это был особенно напряженный год для него. Тренер отметил, что если бы все зависело от него, то итальянец никогда бы не остановился. Он отметил, что нуждается в новом вызове.

Спаллетти рассказал, что с ним не связывались из «Наполи», но были разговоры с «Миланом», однако специалиста до сих пор не уволили из «Интера».

«Они решили платить мне, чтобы я сидел дома. И я остался дома», — сказал Спаллетти, слова которого приводит TMW.

Напомним, Лучано Спаллетти возглавлял петербургский «Зенит» с 2009 по 2014 годы. Сейчас итальянский тренер находится без работы, последним его клубом был миланский «Интер».