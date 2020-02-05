Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова назвала причину пропуска турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

По словам Павлюченковой, Ladies Trophy — второй крупный турнир в России, тут замечательная организация. Однако она отметила, что он пришелся на момент, когда теннисистка прилетела из Австралии, а, когда возвращаешься с этого континента, проходит акклиматизация.

«Кубок Федерации тоже очень эмоциональный турнир, пришлось пожертвовать», — сказала Павлюченкова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире SPb Ladies Trophy, который стартует в Санкт-Петербурге 10 февраля. Спортсменка также пропустит матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными России и Румынии, который состоится 7-8 февраля.