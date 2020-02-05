Всемирное антидопинговое агентство приняло решение отстранить сборную России по футболу от участия в чемпионате мира 2022 года.

Об этом сообщает арабский телеканал beIN Sports.

«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», – гласит сообщение в Twitter beIN Sports со ссылкой на репортера телеканала.

Напомним, Россия была отстранена от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Чистые российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна. Россия не согласилась с решением и подала апелляцию.

Ранее стало известно, что Ассоциация лыжных видов спорта России присоединилась в качестве третьей стороны к спору в CAS между WADA и РУСАДА.