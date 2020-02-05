Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков получил серебряную медаль за второе место в молодежном первенстве России сезона-2018/19.
Эту новость футболист сообщил в своем Instagram, опубликовав фотографию с представителями «Спартака».
По словам Глушакова, он встретился с тренерским штабом второй команды «Спартака» и получил серебряную медаль за прошлый сезон. Игрок поблагодарил тренеров за работу и выразил сожаление, что команда не стала первой.
«Не знаю, кто как, а мы с Андреем Ещенко свою медальку в прошлом году заработали. Серебра как раз в коллекции не хватало», — написал Глушаков в своем Instagram.
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Приятная неожиданность на сборе в Турции — наконец-то добралась до меня родимая🥈 😄 Встретился с тренерским штабом дубля "Спартака" и получил серебряную медаль за прошлый сезон. Благодарю тренеров за работу, старался и помогал, чем мог, жаль не добрались до первого места. Это был классный опыт — стать частью спартаковской молодежки. Желаю ребятам много и упорно работать, пробиваться в основу, доказывать и добиваться самых больших высот 🚀 Не знаю, кто как, а мы с @eshchenko.andrey свою медальку в прошлом году заработали 😂 Серебра как раз в коллекции не хватало.💪🏻😆
Напомним, в прошлом сезоне Глушаков и Ещенко были сосланы в дубль, где полузащитник, в данный момент выступающий за грозненский «Ахмат», провел четыре игры и забил один мяч.
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