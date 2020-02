View this post on Instagram

Приятная неожиданность на сборе в Турции — наконец-то добралась до меня родимая🥈 😄 Встретился с тренерским штабом дубля "Спартака" и получил серебряную медаль за прошлый сезон. Благодарю тренеров за работу, старался и помогал, чем мог, жаль не добрались до первого места. Это был классный опыт — стать частью спартаковской молодежки. Желаю ребятам много и упорно работать, пробиваться в основу, доказывать и добиваться самых больших высот 🚀 Не знаю, кто как, а мы с @eshchenko.andrey свою медальку в прошлом году заработали 😂 Серебра как раз в коллекции не хватало.💪🏻😆