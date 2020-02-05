Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков получил серебряную медаль за второе место в молодежном первенстве России сезона-2018/19.

Эту новость футболист сообщил в своем Instagram, опубликовав фотографию с представителями «Спартака».

По словам Глушакова, он встретился с тренерским штабом второй команды «Спартака» и получил серебряную медаль за прошлый сезон. Игрок поблагодарил тренеров за работу и выразил сожаление, что команда не стала первой.

«Не знаю, кто как, а мы с Андреем Ещенко свою медальку в прошлом году заработали. Серебра как раз в коллекции не хватало», — написал Глушаков в своем Instagram.

Напомним, в прошлом сезоне Глушаков и Ещенко были сосланы в дубль, где полузащитник, в данный момент выступающий за грозненский «Ахмат», провел четыре игры и забил один мяч.