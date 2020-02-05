Российский хоккеист Евгений Медведев рассказал, что принял решение завершить профессиональную карьеру игрока.

«Я закончил», — сказал Медведев, слова которого приводит РБК. Защитник отметил, что не хочет обсуждать причины такого решения. Он добавил, что после завершения выступлений будет «помогать хорошим людям и проводить время с семьей».

Напомним, последним клубом 37-летнего Медведева был омский «Авангард», с которым он в качестве капитана дошел до финала Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. В составе казанского «Ак Барса» хоккеист дважды становился обладателем этого трофея.

Кроме того, защитник выступал в НХЛ за «Филадельфию Флайерз».

В составе сборной России выиграл две золотые медали чемпионата мира в 2012 и 2014 году, а также одну бронзу в 2015 году.