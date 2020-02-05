В Российском футбольном союзе отреагировали на информацию о возможном запрете сборной России на выступление на чемпионате мира 2022 года.

«Мы не получали каких-либо уведомлений от ВАДА о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году», — сообщили в пресс-службе РФС, слова которой приводит «Чемпионат».

Ранее арабский телеканал beIN Sports сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство приняло решение отстранить сборную России по футболу от участия в чемпионате мира 2022 года.

Напомним, Россия была отстранена от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Чистые российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна. Россия не согласилась с решением и подала апелляцию.