Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Бабиков выиграл гонку почти с минутным превосходством, продемонстрировав результат в 26 минут и 32,8 секунд, не допустив ни одного промаха. Вторым к финишу пришел Евгений Идинов, отставший от Бабикова на 51,9 секунд. Третью строчку занял Максим Макаров с отставанием в одну минуту и 16,6 секунд.

Напомним, Бабиков является трехкратным чемпионом Европы. В нынешнем сезоне он не попадает в команду ни на Кубок мира, ни на Кубок IBU.

Ранее российский биатлонист поделился планами на ближайшее будущее. Он не попал в состав сборной России на чемпионат Европы, так как занял третье и седьмое места в спринтах на отборе в Ижевске.