Председатель совета директоров калининградской «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков рассказал об интересе клуба к Александру Кокорину.

По словам функцонера, он может подтвердить факт переговоров с Кокориным. Шендерюк-Жидков отметил, в Калининграде надеются, что Кокорин перейдет в «Балтику» и станет одним из лидеров команды. Он добавил, что в «Балтике» играет близкий друг Кокорина Алан Чочиев, и это, по мнению председателя совета директоров, поможет нападающему в команде.

«Мы считаем, что вторая по силе лига страны могла бы стать хорошей площадкой для возвращения Александра в футбол с одной стороны, а, с другой, поможет клубу решить его турнирные задачи. Также понимаем, что мы не одни, от кого поступило данное предложение», — сказал Шендерюк-Жидков, слова которого приводит РБК.

Напомним, на данный момент Кокорин находится в расположении «Зенита-2» и вместе с командой тренируется на сборе в Турции. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно заявлял, что хотел бы видеть нападающего в составе основной команды.