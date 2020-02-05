Александр Овечкин сделал уже третий хет-трик за совсем небольшое время. Российский суперснайпер достиг классической отметки 40 голов за сезон. Чтобы выбить гроссмейстерский полтинник остался десяток шайб и чуть менее половина сезона.

Голевой график и текущая форма Овечкина позволяет и вовсе замахнуться на собственный рекорд по шайбам за сезон. Напомним, ранее самым результативным годом Овечкина был далекий турнир НХЛ 2007/2008, когда Ови выбил 65 шайб за сезон. Все остальные сезоны было куда меньше.

Получится ли сейчас? Почему бы и нет. Особенно, когда чуть ли не каждый день появляются новости о том, что Овечкин обошел какую-то очередную звезду прошлого по шайбам в регулярках НХЛ за всю историю.

Сейчас у Овечкина 698 шайб в регулярных чемпионатах и восьмое место среди снайперов в истории. Очевидно, что уже в следующем сезоне Овечкин замкнет тройку. До Ягра, идущим третьим, осталось всего 68 голов. Ерунда для Овечкина на отрезке в полтора сезона — главное без травм.

Еще через сезон Овечкин перекроет по шайбам знаменитого Горди Хоу, у которого 801 шайба. Два с половиной года — и россиянин дышит в спину Уэйна Гретцки. У легендарного канадца — 894 гола. Перекроет ли Овечкин это достижение?

При текущем графике — несомненно. Овечкину 34 года — это при его физиологическом таланте и уровне подготовки можно играть еще пять сезонов. Из левого круга вбрасывания в большинстве Ови способен стрелять и в сорок лет.

Но есть обстоятельства.

Первое — это контракт с «Вашингтоном», который истекает 2021 году. То есть, уже сейчас голевым градом Овечкин работает на его продление. В своем возрасте Овечкин хочет выбить максимум денег для игрока его возраста и статуса. Скорее всего, мы увидим рекордный контракт НХЛ, который подписывает игрок в возрасте Овечкина. Но подписывает ли?

Ясно, что в другие клубы НХЛ Овечкин не смотрит. Ему комфортно в «Вашингтоне». Однако россиянин мечтает выиграть Олимпиаду. Отсюда может возникнуть второе обстоятельство.

Игрокам НХЛ на Олимпиаду по-прежнему нельзя — регулярный чемпионат не собираются ставить на паузу во время олимпийского турнира сборных. А это значит, что уже в 2021 году Овечкин может вернуться в КХЛ на один сезон, чтобы в 2022 году сыграть на Олимпиаде в Пекине.

А это минимум минус сезон в НХЛ. Что, конечно, отразится на способности Овечкина настичь Гретцки. На это понадобится уже куда больше времени, что скажется и на мотивации. Способен ли будет Овечкин играть и после 40? Физически — да, а ментально?

Очень вероятен сценарий, что Овечкин уедет из НХЛ третьим в списке снайперов. Затем вернется в НХЛ и побьет рекорд Горди Хоу. Достанет ли он Гретцки — нужно будет смотреть из той временной точки с учетом контекста конкретных событий.