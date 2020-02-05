Дмитрий Бивол и его команда после победного боя с Айзеком Чилембой. Фото: официальная страница Дмитрия Бивола

Дмитрий Бивол и его команда после победного боя с Айзеком Чилембой. Фото: официальная страница Дмитрия Бивола

Российский боксер, чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, рассказал о желании провести бой против чемпиона WBC и IBF Артура Бетербиева.

По словам Бивола, с Бетербиевым было бы реальнее всего провести объединительный бой, потому что он один из тех бойцов, которому все равно, с кем биться.

«Ему по барабану. И я хотел бы бой за его титулы. Самое главное, чтобы наши стороны договорились», — сказал Бивол, слова которого приводит Sports.ru.

Напомним, Бетербиев 28 марта в Квебеке проведет поединок против китайца Фаньлуня Мэна.

Ранее Боб Арум заявил, что, по словам Эдди Хирна, победитель поединка Бетербиев — Фаньлун побьется с Дмитрием Биволом.

Отметим, Бивол защитил свой титул в октябре в Чикаго, где соперником россиянина был доминиканец Ленин Кастильо.