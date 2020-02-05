Испанский нападающий севильского «Бетиса» Лоренцо Морон может стать футболистом каталонской «Барселоны»

Об этом сообщает Marca. По информации источника, в стане сине-гранатовых рассматривают возможность приобретения нападающего на замену травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле, которые выбыли на длительный срок. Отмечается, что «Бетис» готов продать форварда за 30 миллионов евро.

Также известно, что в «Барселону» может перейти бразильский нападающий Виллиан Жозе из «Реала Сосьедад» или уругваец Кристиан Стуани, выступающий за «Жирону».

Отметим, в нынешнем сезоне Лоренцо Морон сыграл в составе «Бетиса» 24 встречи во всех турнирах, забив десять мячей и сделав три результативные передачи.

Стуани забил 20 голов в 22 матчах Сегунды, а Виллиан Жозе отметился восемью мячами в 21 игре Примеры.