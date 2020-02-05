Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева прошла обследование в Научно-исследовательском институте спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ.

По словам Турсынбаевой, который приводит портал press.sportedu.ru, она решила, что должна чувствовать себя физически идеально, реабилитировать последствия микротравм, а также профилактировать дальнейшие повреждения.

Отмечается, что первое обследование спортсменка прошла три месяца назад, тогда специалисты института дали Турсынбаевой ряд рекомендаций, которые она выполнила.

Напомним, на данный момент Элизабет тренируется в Москве в группе Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне она показала лучший результат в карьере, завоевав серебро на чемпионате мира. Турсынбаева стала первой фигуристкой, исполнившей четверной сальхов на соревнованиях.

В нынешнем сезоне Элизабет не выступала из-за травмы спины.