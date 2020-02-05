В Испании в рамках тренировочного сбора состоится товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и грузинским «Сабуртало».

Встреча, которая пройдет в Бенидорме на стадионе «Гильермо Амор», начнется в 18:30 по московскому времени.

Для «Зенита» этот матч станет вторым в рамках испанского учебно-тренировочного сбора. Ранее петербуржцы нанесли крупное поражение «Дюделанжу» из Люксембурга со счетом 4:0.

На предыдущем сборе в Катаре «сине-бело-голубые» провели две контрольные встречи. Сначала подопечные Сергея Семака разгромили местный «Аль-Увайнах», отправив в его ворота десять безответных мячей, затем уступили более серьёзному сопернику — «РБ Зальцбургу» со счетом 3:6.

Напомним, на второй сбор с командой не прибыл нападающий Александр Кокорин. Игрок отказался переходить в «Сочи» на правах аренды, в результате чего был отправлен в «Зенит-2». Руководство клуба не позволило Кокорину остаться в основной команде несмотря на то, что на игрока рассчитывал Семак.