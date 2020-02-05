Российский боксер Рахим Чахкиев поделился мнением о предстоящем поединке между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

Чахкиев заявил, что считает неправильным проведение такого боя, так как Исмаилов выступает в среднем весе, он меньше Емельяненко, выступающего в тяжелой категории.

«Поклонники есть и у одного, и у второго. Да, это интересно публике, это комедийное шоу, своеобразное ноу-хау в мире единоборств», — сказал Чахкиев, слова которого приводят «РИА Новости».

Отметим, пресс-конференция бойцов состоится 7 февраля. Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт в рамках турнира АСА 107 3 апреля 2020 года.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.