В Финляндии в рамках первого тура Шведских хоккейных игр сборная России сыграет против местной национальной команды.

Вынесенная встреча, которая состоится в Хельсинки на арене Helsinki Ice Hall, начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав национальной команды на Шведские игры. В состав вошли пять игроков петербургского СКА.

Напомним, сборная России не выиграла еще ни одного этапа Еврохоккейтура: в Кубке Карьялы россияне заняли третье место, в Кубке Первого канала — второе.

Отметим, Шведские игры пройдут в рамках третьего этапа Еврохоккейтура с 6 по 9 февраля. 6-го числа наша команда встретится с Финляндией в вынесенной встрече в Хельсинки, после чего в Стокгольме 8 февраля россияне сыграют с Швецией и 9 февраля — с Чехией.