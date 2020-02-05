Генеральный директор калининградской «Балтики» рассказал о переговорах с Александром Кокориным.

По словам Качукаева, с Кокориным были переговоры в формате дружеского обсуждения. Гендиректор отметил, что футболист дружит с Аланом Чочиевым, поэтому его задействовали. Качукаев добавил, что «Балтика» предлагает Кокорину поиграть в Калининграде полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего и перезагрузиться.

«Ситуация непонятная, потому что никто не знает, как все разрешится с «Зенитом» и «Сочи». Но мы держим руку на пульсе. Сам Саша на предложение улыбнулся, потому что не все от него зависит», — сказал Качукаев, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков рассказал об интересе клуба к Кокорину.

Напомним, на данный момент Кокорин находится в расположении «Зенита-2» и вместе с командой тренируется на сборе в Турции. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно заявлял, что хотел бы видеть нападающего в составе основной команды.