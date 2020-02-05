Биатлонистка Ирина Казакевич одержала победу в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут 27 секунд и допустила один промах на стрельбе из положения стоя.

Второе место заняла Тамара Воронина, проигравшая 23,3 секунды. Она также пробежала один штрафной круг. Замкнула призовую тройку Ольга Мощенкова, её отставание с одним промахом составило 34,1 секунды.

Екатерина Мошкова заняла восьмое место, допустив четыре неточных выстрела, Анастасия Егорова — десятая.

Напомним, сегодня также состоялся мужской спринт, победителем стан Антон Бабиков. Он опередил ближайшего преследователя Евгения Идинова практически на минуту, ни разу не ошибившись на огневых рубежах.

Завтра, 6 февраля, в Кирово-Чепечке состоятся мужской и женский суперперсьюты.