Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о работе с нападающим сине-бело-голубых Александром Кокориным.

По словам Радимова, он ничего не будет советовать Кокорину, так как решение принимать только ему самому. Тренер отметил, что по работе на тренировках к футболисту нет ни малейших вопросов, а игроки «Зенита-2» очень хорошо его восприняли. Радимов добавил, что как тренер он доволен тем, что его игроки могут поучиться у такого высококлассного футболиста.

Тренер также рассказал, что после второго гола в ворота дубля «Гремио» Кокорин крикнул ему: «Николаич, наконец-то вы нашли мне позицию!»

«У нас было запланировано попробовать молодежь на разных позициях. А кого двигать? Конечно, Кокорина! Он воспринял это нормально, пацаны помогли ему забить две мяча, он помог им», — сказал Радимов, слова которого приводит BobSoccer.

Напомним, на данный момент Кокорин находится в расположении «Зенита-2» и вместе с командой тренируется на сборе в Турции. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно заявлял, что хотел бы видеть нападающего в составе основной команды.