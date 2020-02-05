Российская фигуристка Анна Погорилая ответила на вопросы болельщиков в «Инстаграме».

По словам спортсменки, в ближайшем будущем она собирается тренировать детей. По мнению Погорилой, тренером может стать даже самоучка. «Другой вопрос, что сейчас так много тренеров, которые занимаются непонятно чем. На это смотришь, и жалко и родителей, и детей», — считает фигуристка.

Спортсменка сообщила, что на данный момент может исполнять все тройные прыжки. Её любимые — это сальхов и риттбергер, а нелюбимый — двойной аксель. Погорилая объяснила, что он дается ей сложнее остальных, так как делается с переднего хода.

Анна призналась, что много раз хотела вернуться к соревнованиям. «Часто снится, как я на соревнованиях или просто прыгаю», — рассказала фигуристка.

Напомним, Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.