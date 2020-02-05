Российская лыжница Наталья Непряева призналась, что не всегда собиралась посвящать свою жизнь профессиональному спорту. По словам лыжницы, осознание пришло примерно к юниорскому возрасту.

«Азарт приходит с каждым годом все сильнее и сильнее. Еще три года назад я и подумать не могла, что у меня могут быть такие результаты», — сказала Непряева в интервью FIS.

Россиянка подчеркнула, что её нынешние достижения — это не предел. Наталья уверена, что может добиться большего.

В текущем сезоне Непряева заняла второе место в общем зачете престижной многодневке «Тур де Ски», уступив лишь титулованной норвежке Терезе Йохауг. Сейчас россиянка идет на второй позиции в генеральной классификации Кубка мира, также проигрывая только Йохауг.