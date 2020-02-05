Кокорин: С «Балтикой» четыре дня на связи

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин подтвердил, что ведет переговоры с калининградской «Балтикой».
«С «Балтикой» четыре дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», — сказал футболист, слова которого приводит РИА «Новости».
Ранее стало известно, что калининградский клуб хочет взять Кокорина в аренду до окончания нынешнего сезона. Факт ведения переговоров подтвердил председатель совета директоров «Балтики» лександр Шендерюк-Жидков.
На данный момент Кокорин находится в расположении «Зенита-2» и вместе с командой тренируется на сборе в Турции. Руководство «Зенита» хотело отправить нападающего в аренду в «Сочи», но Кокорин ответил отказом. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно заявлял, что хотел бы видеть его в составе основной команды.
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