Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 19:00,  5 февраля 2020
Интересное сейчас
0

Кокорин: С «Балтикой» четыре дня на связи

Кокорин: С &#171;Балтикой&#187; четыре дня на связи
Футболист Кокорин/фото: Twitter

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин подтвердил, что ведет переговоры с калининградской «Балтикой».

«С «Балтикой» четыре дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», — сказал футболист, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее стало известно, что калининградский клуб хочет взять Кокорина в аренду до окончания нынешнего сезона. Факт ведения переговоров подтвердил председатель совета директоров «Балтики» лександр Шендерюк-Жидков.

На данный момент Кокорин находится в расположении «Зенита-2» и вместе с командой тренируется на сборе в Турции. Руководство «Зенита» хотело отправить нападающего в аренду в «Сочи», но Кокорин ответил отказом. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно заявлял, что хотел бы видеть его в составе основной команды.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров