Кокорин: С «Балтикой» четыре дня на связи

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин подтвердил, что ведет переговоры с калининградской «Балтикой».

«С «Балтикой» четыре дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», — сказал футболист, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее стало известно, что калининградский клуб хочет взять Кокорина в аренду до окончания нынешнего сезона. Факт ведения переговоров подтвердил председатель совета директоров «Балтики» лександр Шендерюк-Жидков.