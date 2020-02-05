Гислен Бриан, один из тренеров японского фигуриста Юдзуру Ханю, подтвердил, что спортсмен намерен исполнить четверной аксель на чемпионате мира.

При этом тренер подчеркнул, что на чемпионате четырех континентов Ханю ограничится тройным акселем.

«Прыжок получается все лучше и лучше. Он не собирается делать его здесь, потому что планирует прыгать его на чемпионате мира», — сказал Бриан, слова которого приводит Kyodo.

Специалист отметил, что Ханю намерен одержать победу на чемпионате мира, поэтому рассматривает турнир четырех континентов лишь как шаг на пути к возвращению титула.

Напомним, чемпионат четырех континентов состоится в Сеуле с 6 по 9 февраля. Чемпионат мира будет проходить в канадском Монреале с 16 по 22 марта.