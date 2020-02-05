Российская теннисистка Дарья Касаткина получила «уайлд-кард» в основную сетку турнира SPb Ladies Trophy, который стартует в Санкт-Петербурге 10 февраля.

Касаткина занимает 71-е место в рейтинге WTA. Также в основной сетке сыграет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, идущая на пятой позиции в рейтинге. «Уайлд-кард» категории Top20 получат представительница Великобритании Йоханна Конта (14) и россиянка Светлана Кузнецова (49).

Об этом сообщает пресс-служба SPb Ladies Trophy. Отмечается, что изменения в сетку были внесены после того, как по различным причинам от участия в турнире отказались эстонка Анетт Контавейт и американка Даниэль Коллинз. Вместо них выступят представительница Словакии Виктория Кужмова и чешская спортсменка Катерина Синякова.