Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему, на его взгляд, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов критикует руководство Союза биатлонистов России (СБР).

«Тихонов постоянно критикует СБР, потому что он давно уже не у дел, никому не нужен», — заявил Губерниев, слова которого приводит Sport24.

Губерниев призвал поставить грань между заслугами двадцатого столетия и нынешними временами. По мнению комментатора, Тихонов глубоко несчастен, потому что сейчас находится не у дел.

Напомним, Тихонов регулярно критикует президента СБР Владимира Драчева и нынешний тренерский штаб. Также он ведет словесную перепалку с Губерниев, однако комментатор также позволяет себе достаточно резкие высказывания в адрес своего оппонента.