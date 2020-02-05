Сборная России по хоккею провела тренировку накануне матча против Финляндии в рамках очередного этапа Евротура.

Стало известно, в каких игровых сочетаниях занимались подопечные Алексея Кудашова. На тренировке присутствовали три голкипера: Игорь Бобков, Тимур Билялов и Александр Самонов.

В составе «белых» тренировались Григорий Дронов — Андрей Миронов, Анатолий Голышев – Артём Швец-Роговой — Денис Зернов;

За «синих» выступили Данила Галенюк — Рушан Рафиков, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;

«Красных» представляли Александр Романов — Богдан Киселевич, Максим Мамин — Андрей Светлаков – Александр Шаров;

За «оранжевых» сыграли Никита Лямкин — Артём Сергеев, Артур Каюмов — Артём Галимов – Григорий Денисенко;

В составе «зеленых» на лёд вышли Павел Кудрявцев – Иван Игумнов — Павел Порядин.

Напомним, игра состоится завтра, 6 февраля, в Хельсинки. Затем сборная России проведет ещё два матча в выходные — с командами Швеции и Чехии. Ранее стало известно, что в тренерский штаб сборной вошел Валерий Брагин, возглавляющий молодежную российскую команду.