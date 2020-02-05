Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе объяснила, почему в состав организации не входит федерация биатлона.

Вяльбе сообщила, что биатлон раньше был военно-прикладным видом спорта, у которого есть своя международная федерация. По мнению специалиста, биатлон не затмил лыжи по популярности.

«Кто-то любит апельсины, а кто-то ящики из-под лимонов. Мы можем много сравнений приводить. Спрашивайте у биатлонистов, почему их смотрят и любят. Я не думаю, что лыжи любят и смотрят меньше», – сказала Вяльбе, слова которой приводит «Спорт день за днем».

Напомним, Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) с 2010 года, её дважды переизбирали на должность. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира.