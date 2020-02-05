Российский паратриатлонист Михаил Асташов объяснил, для чего устроился курьером в сервис доставки «Яндекс.Еда».

Спортсмен рассказал, что ранее познакомился с Антоном Шипулиным, благодаря которому получил поддержку от одного уральского бизнесмена. Поэтому финансовым проблем при подготовке к Паралимпиаде в Токио у Асташова нет.

В сервис доставки спортсмен устроился по другой причине. «В первую очередь для самооценки, для нового опыта. Это все было не ради хайпа и заработка денег – просто мне хотелось попробовать себя в какой-то новой сфере», — рассказал Асташов у себя в «Инстаграме».

Он признался, что был удивлен возникшим ажиотажем и популярностью. «Я был, конечно, не готов к такому – почему я за сутки стал таким популярным. Даже не знаю, что мне делать с этой популярностью», — написал спортсмен.