Гислен Бриан, один из тренеров японского фигуриста Юдзуру Ханю объяснил, почему спортсмен вернулся к программам, с которыми выиграл Олимпийские игры в Пхенчхане.

«Он хотел быть больше Юдзуру. Он катался в честь Плющенко, в честь Вейра. Но когда ты делаешь так, то это уже не твое выступление. Он хотел показать себя. Сейчас он катается за Юдзуру, а не за кого-то еще», – отметил специалист.

Бриан добавил, что Ханю хочет победить на чемпионате мира, поэтому намерен включить в свою программу четверной аксель. Однако на чемпионате четырех континентов зрители не увидят этот прыжок, так как спортсмен рассматривает турнир лишь как шаг на пути к главному старту.

Напомним, ранее стало известно, что Юдзуру будет исполнять короткую программу под балладу №1 Фредерика Шопена, произвольную – под саундтрек Seimei из фильма «Колдун».

Чемпионат четырех континентов стартует в Сеуле (Южная Корея) завтра, 6 февраля.