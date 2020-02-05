Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о болельщиках, которые просили отстранить Татьяну Тарасову от комментирования соревнований по фигурному катанию.

Ранее болельщики создали петицию, в которой выразили недовольство работой Тарасовой. Петицию подписали около пяти тысяч человек.

«Тысяч пять, отлично. Это меньше, чем на Сходне живет. Понимаете, это те люди, которые сидят на форумах и изображают свою значимость», — заявил Губерниев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, болельщики также требовали отстранить от работы и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина: по их мнению, он, как и Тарасова, некорректно отзывается о спортсменах. Однако специалисты по-прежнему ведут прямые эфиры на Первом канале.