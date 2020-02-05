Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Илья Самсонов смог избежать серьезной травмы после повреждения, которое получил на вчерашней тренировки.

На утреннем занятии форвард Александр Овечкин отправил шайбу в шлем вратарю. По словам нападающего, произошедшее стало несчастным случаем. Самсонов был сразу же доставлен в больницу, где прошел дополнительное медицинское обследование. В следующем матче с первых минут должен сыграть Брэйден Холтби, сообщает тренерский штаб.

Ещё один голкипер Витек Ванечек, заменявший Самсонова, отправился обратно в фарм-клуб.

9 февраля «Вашингтон» на своей арене встретится с «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.