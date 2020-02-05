Калининградская «Балтика» хочет арендовать нападающего «Зенита» Александра Кокорина на оставшуюся часть нынешнего сезона.

По информации «Спорт-Экспресс», клуб не готов отдавать футболиста. Позиция «Зенита» не изменилась: руководство намерено оправить Кокорина в аренду в «Сочи».

Сам игрок ранее подтвердил, что переговоры с «Балтикой» ведутся уже четыре дня. На данный момент Кокорин находится в расположении «Зенита-2». Игрок был переведен во вторую команду из-за отказа продолжить карьеру в «Сочи». Он тренируется на сборах в Турции вместе с подопечными Владислава Радимова.

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак неоднократно подчеркивал, что хочет видеть Кокорина в составе основной команды. Однако руководство не принимает в расчет позицию тренера.