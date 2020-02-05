На чемпионате четырех континентов, который проходит в Сеуле (Южная Корея), состоялась жеребьевка стартовых номеров на короткую программу женщин. Открывать соревнования будет представительница Тайваня Дженни Шу.

Основные претенденты на победу будут выступать в заключительной, четвертой разминке. Её откроет американская фигуристка Брейди Теннелл, получившая 16-й стартовый номер. После нее на льду появится кореянка Ю Ёнг, затем выступит японка Рика Кихира. Ранее стало известно, что она не планирует исполнять четверной прыжок, однако сделает три тройных акселя.

После Кихиры короткую программу покажет кореянка Ынсо Лим. Затем выступит Вакаба Хигучи, которая восстановила тройной аксель и попробует прыгнуть его в произвольной программе. Последней на лед выйдет японка Каори Сакамото.