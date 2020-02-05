В Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» стартовал баскетбольный матч между «Зенитом» и турецким «Фенербахче». Команды вышли на паркет в 20:00 по московскому времени, прямая трансляция доступна по ссылке.

«Зенит» принимает «Фенербахче» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой в Турции, тогда победу одержал петербургский клуб. Игра завершилась со счетом 84:81 в пользу гостей.

На сегодняшний день подопечные Джоана Плазы идут на предпоследнем, 17-м месте турнирной таблицы. «Сине-бело-голубые» набрали всего 21 очко после 22 игр. В прошлом матче «Зенит» потерпел поражение с крупным счетом от «Барселоны».

«Фенербахче» располагается в шаге от зоны выхода в плей-офф — на девятом месте. Турецкий клуб провел 22 встречи, в которых набрал 30 очков.