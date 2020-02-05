Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу выступления биатлониста Александра Логинова в нынешнем сезона.

По словам Губерниева, можно было заранее предположить, что с учетом своей предсезонной подготовки Логинов не сможет побороться за Кубок мира. Однако спортсмен в состоянии собраться к чемпионату мира, уверен комментатор.

«У Саши проблем действительно хватает. Это и травмы, и различные взаимоотношения внутри команды», — сказал Губерниев, слова которого приводит Sport24.

Он также выделил еще одну проблему, которая существует не только в биатлоне: спортсмены, по мнению Губерниева, не получают удовольствие от гонок и соревнуются без огонька.

«Вот в этом проблема. Мы под давлением разучились работать», — добавил Губерниев.