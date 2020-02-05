Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому «Динамо» регистрировать новых игроков.

Санкция была применена за то, что клуб нарушил условия при расторжении соглашения с полузащитником Рамилем Шейдаевым. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Организация обязала «Динамо» выплатить футболисту компенсацию за расторжение контракта по инициативе клуба, а также наложила запрет на регистрацию новых игроков. Запрет может быть снят после того, как столичный клуб исполнит обязательства перед Шейдаевым.

Напомним, полузащитник присоединился к «Динамо» летом 2019 года. В январе стало известно, что он покидает команду, за которую отыграл девять матчей.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» располагается восьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 24 очка.