Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР Сергей) Голиков сообщил, что IBU не чинит препятствий в восстановлении прав организации.

Сегодня, 5 февраля, состоялось заседание рабочей группы по данному вопросу.

«Предыдущие две встречи, как и эта, прошли позитивно и конструктивно. Нет ситуаций, чтобы IBU ставил палки в колеса», — сказал Голиков, слова которого приводит РИА «Новости». Специалист отметил, что обе организации имеют практически одинаковый подход к решению проблемы.

Напомним, СБР ограничен в правах с декабря 2017-го года. Российские биатлонисты имеют право соревноваться на международном уровне, однако организация не может выдвигать своих кандидатов на руководящие должности IBU. Также России не имеет права претендовать на проведение международных турниров.

Чтобы права СБР были восстановлены, необходимо выполнить двенадцать критериев, в число которых входят и финансовые обязательства.