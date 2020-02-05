«Локомотив» обыграл «Спартак» в рамках товарищеского турнира Кубок Матч Премьер. Игра проходила в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр» и завершилась победой «железнодорожников» в серии пенальти со счетом 4:2.

Команды не смогли выявить победителя в основное время, забив по одному голому. В составе «Локомотива» отличился Владислав Игнатьев, открывший счет на 28-й минуте встречи. «Спартак» ответил точным ударом Ильи Гапонова в самом начале второго игрового отрезка.

Напомним, в первом туре Кубка Матч Премьер «Спартак» одержал верх над «Ростовом» со счетом 2:1, а «Локомотив» уступил белградскому «Партизану» в серии пенальти. В следующем матче «железнодорожники» будут встречаться с «Ростовом», а «Спартак» сыграет с «Партизаном».