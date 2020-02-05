Французский биатлонист Мартен Фуркад принял участие в олимпийской и паралимпийской неделе, приуроченной к Играм 2024 года в Париже.

Спортсмен на один день примерил на себя роль учителя и провел урок в детской школе в Виллар-де-Лансе. Фуркад принес на встречу с детьми свои лыжи и золотую олимпийскую медаль, завоеванную в Сочи в 2014-м году.

Напомним, Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и одиннадцатикратным чемпионом мира. Француз стал первым в истории биатлонистом, которому удалось семь раз выиграть Большой хрустальный глобус.

На данный момент он возглавляет общий зачет Кубка мира. Фуркаду удалось выйти в лидеры, когда норвежец Йоханнес Бё пропускал соревнования из-за рождения сына.