Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал переход Фёдора Смолова в «Сельту». Нападающий перешел в состав испанской команды на правах аренды.

По словам Миранчука, Смолов пока может мало что рассказать, так как уехал совсем недавно. «Немного времени пройдет — мы все спишемся, узнаем друг у друга как дела», — цитирует Миранчука Sport24.

Полузащитник подчеркнул, что переход был оформлен очень быстро. «Федя умеет удивлять», — добавил Миранчук.

Напомним, о трансфере Смолова в «Сельту» было объявлено 30 января, футболист уже дебютировал за клуб в матче с «Валенсией». В текущем розыгрыше РПЛ Смолов в 14 встречах забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол нападающий забил в матче с «Зенитом» на Суперкубок России.