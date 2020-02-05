Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков сообщил, что организация обязана выплатить IBU более 170 тысяч евро для выполнения одного из критериев восстановления в правах.

«Окончательной суммы компенсации пока нет, цифры гуляют. Изначально IBU насчитал нам 700 тысяч евро, и на момент проведения конгресса оставалось погасить еще 170 тысяч», — сказал Голиков, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что сумма не была окончательной, потому что к тому моменту не завершилась программа антидопингового тестирования. Также появятся дополнительные расходы, связанные с услугами сторонних организаций.

По словам Голикова, окончательная сумма станет известна в ближайшее время, она будет превышать 170 тысяч евро.