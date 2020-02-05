Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение относительно российского спорта уже после Олимпиады 2020 года.

«Российское дело не будет завершено до Олимпийских игр 2020 года. Предупредительный сигнал со стороны президента МОК в адрес спортсменов, отстаивающих свои права, столь же очевиден, как и неэффективен», — заявил Тайгарт.

Напомним, WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Санкция будет распространяться на Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет претендовать на проведение международных соревнований в стране.

Данные меры вступят в силу только после того, как завершатся все апелляционные процессы. Если санкции будут применены, чистые российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.