Пресс-служба сборной России по баскетболу опровергла информацию о том, что центровой «Химок» Тимофей Мозгов исключен из состава кандидатов на попадание в команду.

Российская федерация баскетбола внесла пояснение: список кандидатов обновляется перед каждым сбором, поэтому Мозгов может попасть в команду, когда будет готов. «РФБ и тренерский штаб российской сборной желают Тимофею Мозгову скорейшего возвращения в строй», — гласит сообщение пресс-службы.

Напомним, в данный момент Мозговой восстанавливается после травмы колена, из-за которой он пропустил прошлый сезон НБА.

Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации с 2010 года, в 2016-м россиянин стал чемпионом лиги в составе «Кливленд Кавальерс». Последний официальный матч Тимофея Мозгова состоялся 12 апреля 2018 года, когда он представлял «Бруклин Нетс».