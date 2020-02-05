Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии. В финале серб обыграл австрийца Доминика Тима и вернулся на первое место в рейтинге АТР.

«Не надо лицемерить. Да, для меня было бы лучше, если бы финал Australian Open выиграл Тим», — заявил Надаль, слова которого приводит Marca. Однако испанец отметил, что Джокович является лучшим в мире теннисистом на сегодняшний день.

«Единственное, что можно сделать, — поздравить его ещё с одним большим успехом», — добавил Надаль.

По мнению испанца, среди молодых игроков сейчас очень много талантов, однако Тима сложно отнести к поколению Next Gen.

Напомним, Надаль вылетел в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, проиграв Тиму.