Петербургский «Зенит» дома уступил турецкому «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра проходила на паркете «Сибур Арены» и завершилась со счетом 68:73 в пользу гостей.

Подопечные Джоана Плазы начали уступать уже в первой четверти, проиграв её со счетом 15:19. Во втором игровом отрезке баскетболисты «Фенербахче» продолжили контролировать ситуацию и повели со счетом 22:17. После большого перерыва петербуржцы провели хорошую десятиминутку, выиграв её со счетом 18:13. Однако заключительная четверть осталась за турецким клубом — 19:18.

«Зенит» подошел к матчу с кадровыми потерями: помочь команде не смогли Алекс Ренфро, Колтон Айверсон и Дмитрий Хвостов.

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой в Турции, тогда победу одержал петербургский клуб.