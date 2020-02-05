Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему произвел замену вратарей перед серией пенальти в матче со «Спартаком» в Катаре. Вместо Антона Коченкова на поле вышел Никита Медведев и отразил два одиннадцатиметровых.

«Заур Хапов чувствует вратарей. Коченков хорошо играет на пенальти, но в прошлой серии ничего не взял. Решили что-то поменять. Медведев свежий и всегда рвется в бой», — сказал Сёмин, слова которого приводит пресс-служба «Локомотива».

Тренер добавил, что в следующем матче может сыграть Маринато Гильерме, однако он проведет на поле только один тайм. «Медведев тоже заслужил сыграть», — пояснил Сёмин.

Напомним, «Локомотив» обыграл «Спартак» в серии пенальти со счетом 4:2, основное время матча завершилось вничью — 1:1.