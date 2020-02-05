Бывший футболист «Зенита» Анатолий Тимощук, сейчас работающий в тренерском штабе команды, оценил игру полузащитника Вильмара Барриоса.

«Любому футболисту есть куда прибавлять. Пределов совершенству нет. Многие из футболистов удивляют нас по ходу в чемпионате», — сказал Тимощук, слова которого приводит Sport24.

Тренер отметил, что Барриос является уверенным и достаточно сильным футболистом, который вызывается в национальную сборную. На поле он помогает оборонительной группе, первым вступая в защиту.

«Мы понимаем, что его основная роль — разрушитель», — добавил Тимощук.

Напомним, Барриос присоединился к составу «Зенита» в 2019 году, он принял участие в 28 матчах и забил два гола.